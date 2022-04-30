Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan bayramı öncesi son mesai gününde Yıldırım Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan bayramı öncesi son mesai gününde Yıldırım Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı.

Pandemi sebebiyle toplu bayramlaşmanın yapılamadığı 2 yılın ardından gelenek bu sene de devam etti. Meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmada konuşan Başkan Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimize hizmet için özverili bir şekilde, üstün gayret göstererek çalışan, tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, konuşmalarının ardından personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını kutladı. Ardından Sosyal Destek Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Yılmaz, personelin bayramını tebrik etti ve Ramazan ayı boyunca yapılan sosyal yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yılmaz, bayramlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet edip çocuklara harçlık verdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım Belediyesi, Pandemi, Ramazan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title