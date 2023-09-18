Başkan Yılmaz: "Gazi ve şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanlarındayız"

Mersin'in merkez Toroslar İlçe Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri için bir kahvaltı programı düzenleyerek, tüm şehitlerin ve ebediyete irtihal eden gazilerin anısına Mevlid-i Şerif okuttu.

Mersin'in merkez Toroslar İlçe Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri için bir kahvaltı programı düzenleyerek, tüm şehitlerin ve ebediyete irtihal eden gazilerin anısına Mevlid-i Şerif okuttu.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinilen programda, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gaziliğin, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaası olduğunu söyledi. Yılmaz, "19 Eylül 1921, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanının verildiği gündür. Milletimiz için şehitlik ve gazilik, onurların en büyüğüdür. Bu vatan üzerinde bağımsız ve hür yaşayabiliyorsak canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesindedir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için en önemli ihtiyaç unutulmamaktır. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz şehit ve gazi aileleri hizmetleri şefliği ile şehitlerimizin hatırasını daima taze tutacağız. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına mücadelemizi her zaman vereceğiz. Gaziler Günü'nü idrak ederken, gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanlarında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha yeniliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN