Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz

Mahalle gezileri ile vatandaşların isteklerini dinleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı.

Mahalle gezileri ile vatandaşların isteklerini dinleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı.

Başkan Yılmaz, yaz tatilinin keyfini çıkaran çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Çocuklara eğlenirken öğrenecekleri boyama kitabı da hediye eden Yılmaz, onlara gelecekteki hedeflerini sordu ve nasihatlarda bulundu. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz her çalışmada çocuklarımızı, gençlerimizi unutmuyoruz. Onların gülen yüzü bize enerji veriyor" dedi.

"Toroslarımızda biz büyük bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını gidermek ve yanlarında olmak en öncelikli görevlerimiz arasında" diyen Yılmaz, "Hemşehrilerimizle aramızda bir gönül bağı oluştu. Mahalle ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımıza isteklerini sorduğumuz gibi çocuklarımızla da sohbet ederek bizlerden neler istediklerini öğreniyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu ve huzurlu oluyoruz. Bizim tüm gayemiz onlara sağlıklı ve huzurlu bir gelecek sunabilmek" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, hayata geçirilen başarılı hizmetlerin devamını diledi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atsız Afşın Yılmaz Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title