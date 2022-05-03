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Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yıldırım vatandaşlarla bayramlaştı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye hizmet binası önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye hizmet binası önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı. Programda ilk olarak herkesin bayramını kutlayan Başkan Yıldırım sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla ile bir süre sohbet etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, İskender, Yerel, Haberler

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