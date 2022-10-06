Başkan Yıldırım, tekstil firmasını ziyaret etti Yerel Haberler Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tekstil firmasını ziyaret etti. Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tekstil firmasını ziyaret etti. Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İstasyon mahallesinde faaliyet gösteren ve çalışan kadın istihdamına katkıda bulunan tekstil firmasını gezdi. Başkan Yıldırım, işletme sahibi tarafından karşılandı. Ardından Başkan Yıldırım'ı firmayı gezdirerek üretim faaliyetlerine dair bilgi verdi. Fabrika içerisinde incelemelerde bulunarak ürünleri inceleyen Başkan Yıldırım, çalışan kadın istihdamına öncelik verdikleri için işletme sahibini tebrik etti. Çalışan işçilere kolaylıklar diledi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel AK Parti Bilecik Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Başkan Yıldırım, tekstil firmasını ziyaret etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.