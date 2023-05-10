Başkan Yıldırım köylülerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük'e bağlı köyü ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük'e bağlı köyü ziyaret etti.

Başkan Yıldırım, Bozüyük'e bağlı Dereyalak Köyü'nde vatandaşlar ile buluştu. Vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet ederek talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Yıldırım, "Vatandaşlarımıza ' Türkiye Yüzyılı Vizyon' projelerimizden bahsettik. Milletimizin desteğiyle Türkiye yüzyılında doğru adamla yola devam" dedi.

Başkan Yıldırım'a AK Parti Bilecik Milletvekili adayı Halil Eldemir de eşlik etti. - BİLECİK