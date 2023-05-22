Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Başkan Yıldırım il başkanları ile toplantıya katıldı

Başkan Yıldırım il başkanları ile toplantıya katıldı

Yerel Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, seçim hazırlıklarının değerlendirildiği telekonferans toplantısına katıldı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, seçim hazırlıklarının değerlendirildiği telekonferans toplantısına katıldı.

Başkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in bütün illerin başkanları ile telekonferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Toplantı sonrası 28 Mayısta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turu için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yıldırım atılan adımların sağlamlığının sebebinin millet olduğunu belirtti. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erkan Kandemir AK Parti Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title