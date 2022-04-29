Başkan Yıldırım, iftarı küçük sanayi sitesi esnafıyla, sahuru gençlerle yaptı

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, iftarı küçük sanayi sitesi esnafıyla, sahuru ise gençlerle yaptı.

Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkanı binasında Ramazan ayı boyunca gençlere sahur, il protokolü ve STK'lara iftar verdi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, dün gece ise, parti binasında Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetimi ve sanayi esnafıyla iftarda bir araya geldi. İftar sonrası kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Yıldırım, "Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın katılımlarıyla Bilecik Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımız ile iftarda bir araya geldik. Ramazan ayında bizlerin yanımızda olan gönüllü gençlerimizle sahurda buluştuk. Enerjileri, heyecanları ve bizimle sahur sofralarını paylaştıkları için her bir gencimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan iftara Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir ve bazı yönetim kurulu üyeleri katılmadığı görüldü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel