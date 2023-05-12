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Başkan Yıldırım'dan sanayi esnafına ziyaret

Başkan Yıldırım'dan sanayi esnafına ziyaret

Yerel Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Milletvekili Adayı Halil Eldemir ile esnafı ziyaret eden Başkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm için önerilerini sundu. Başkan Yıldırım, ziyareti ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Her gün bir ilçede saha çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de sanayi esnafımızla buluştuk. Saha çok güzel, insanlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvenci tam, bu sürecin bir seçim olmadığının vatan meselesi olduğunun herkes farkında. 14 Mayıs seçim zaferimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük Sanayi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Yıldırım'a teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Adayı Halil Eldemir Bilecik Yerel Haberler

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