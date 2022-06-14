Başkan Yıldırım'dan Bilecik Belediyesi'ne eleştiri

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Şehrin bir tarafı toz, çukur, çamurla mücadele ederken diğer tarafı da susuzlukla mücadele ediyor" diye Bilecik Belediyesi'ni eleştirdi.

Başkan Yıldırım, 2 hafta önce Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın esnafı gezerek salı günü kentte asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını söylediğini, ne hikmetse o günden bugüne bir çalışma yapılmadığı söyledi. Yıldırım, "Hemşerilerim, hizmet etmesi için oy verdiğiniz, hem de 3 dönemlik AK Parti belediyeciliğinden sonra emanet ettiğiniz belediyeyi yönetememişlerdir ve hala yönetemiyorlar. Sizler oy verdiğinize pişman oldunuz, bizler ise Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum' un altyapı işinin yapılması için vereceği ödeneği desteklediğimize pişman olduk. Doğrusu pişman ettiler. Aslında bu konularda ne kadar beceriksiz olduklarını tahmin etmeliydik. Bu işin de altından kalkamadılar" dedi.

"Bugün isteseniz asfaltı alabileceksiniz, bitirin şu çileyi artık"

Yıldırım, açıklamasının devamında belediyeyi eleştirerek, "Bu işi etap etap, alt yapı ve üst yapısı ile birlikte tamamlaya tamamlayarak ilerleseydiniz. Bilecikliler bu çileyi 1 senedir çekmemiş olacaklardı. Özellikle Ertuğrulgazi Mahallesi sakinlerine ve esnaflarına sabırlar diliyorum. Bilecik İl Özel İdaresi'nden asfalt verilmesi için encümen kararı çıkmasına rağmen bir yama dahi neden yapmıyorsunuz. Bugün isteseniz asfaltı alabileceksiniz, bitirin şu çileyi artık. Ne mübarek salıymış ki dünden beri Bahçelievler ve Hürriyet Mahallelerimizde su yok. Şehrin bir tarafı toz, çukur, çamurla mücadele ederken diğer tarafı susuzlukla mücadele ediyor. Sosyal medyalarınızdan konser ile alakalı paylaşımdan önce suyla alakalı bir duyuru yapmak çok mu zor geldi. Sınavın büyük Bilecik" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel