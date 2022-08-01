Başkan Yeşil, grevdeki işçilerle görüştü

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1 Ağustos 2022 tarihinde toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca greve çıkan Ece Seramik işçileriyle görüştü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Seramik ile Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmayınca işçiler greve çıktı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Mali Sekreter Volkan Yıldız, Karadon Şube Sekreteri Korhan Boz, iş yeri önünde grevlerini sürdüren işçilerle görüştü.

Petrol İş Düzce Şubesi Mali Sekreteri Fırat Ay, grev ve toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen sonuç hakkında Genel Başkan Yeşil'e bilgi verdi. İşçilerin emeklerinin karşılığını istediğini ifade eden Ay, "Bizler işçiler olarak sadece haklarımızı istiyoruz. 25 yıllık 18 yıllık çalışan arkadaşımıza asgari ücret reva görülmez. Emeklilikte bile maaşını etkiliyor. Arkadaşlarımız burada verdikleri emeği istiyorlar." dedi.

GMİS Genel Başkanı Yeşil ise işçilerin haklı mücadelelerinde sendika olarak yanlarında olduklarını söyleyerek, "Daha önce Volkan başkanımız sizi ziyaret etti. Bugün beraber geldik. Sizleri dinlemek yanınızda olmak için geldik. İnşallah kısa zamanda işveren ile aranızdaki sorun çözülür. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

İşçiler de GMİS'in desteği nedeniyle Genel Başkan Yeşil'e teşekkür etti. - ZONGULDAK