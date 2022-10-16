Başkan Yeşil'den facia değerlendirmesi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu kazanın özellikle teknolojik anlamda büyük imkanlara sahip Amasra bölgemizde yaşanması bizi ayrıca üzdü ve düşündürdü" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen patlama hakkında açıklamada bulundu. Yeşil, "14 Ekim akşamı meydana gelen kaza ve devamında 41 arkadaşımızı defnettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına da sabır diliyorum. Gönül ister ki böyle olaylar olmasın ama ne yazık ki yaşandı." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Bu konu hakkında yapılacak, araştırılacak her şeyin içinde GMİS olacaktır. Sorumluları ve nedenleri hakkında tüm kamuoyu bilgilendirilecektir. Sendika olarak bunun takipçisi olacağız. Bu gün itibariyle patlama olan ocağımız kapatılarak oradaki açık yangını söndürme çalışmalarına gidildi. En yakın zamanda bütün riskler ortadan kaldırıldıktan sonra da tekrar ocaklarımız üretime başlayacaktır. Böyle bir kazanın özellikle teknolojik anlamda büyük imkanlara sahip olan Amasra bölgemizde yaşanması bizi ayrıca üzdü ve düşündürdü. Bunun sebep ve sonuçları en yakın zamanda araştırılarak bilgi verilecektir. Bizdeki gaz sensorleri dakika dakika saniye saniye kayıt altındadır. Yakında bununla ilgili çeşitli açıklamalar yapacağız. Burada bilimsel bir sonuç ortaya koymadığımız sürece bir şey deme şansımız yok. Zaten çalışmalar başlatıldı. Adalet Bakanımız da geldi. Beş savcının işin içine girdiğini sorumlu ve sorumluların bir an önce ortaya çıkacağı konusunda çalışmalara başlatıldığını da bildirdi. Bu arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Kendi gelecekleri çoluk çocuklarına katkı sağlamak için buradalar. Bunun sonucunda da 41 arkadaşımız hayatını kaybetti. Kimse provokatif eyleme girmesin. Burada hayat söz konusu." - BARTIN