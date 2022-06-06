Başkan Yeşil, Adalet Bakan Yardımcısı Moğul'u ziyaret etti - Haberler

Başkan Yeşil, Adalet Bakan Yardımcısı Moğul'u ziyaret etti Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'a makamında bir nezaket ziyaretinde bulundu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'a makamında bir nezaket ziyaretinde bulundu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, beraberindeki heyet ile birlikte Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'u makamında ziyaret etti. Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Genel Başkan Yeşil, Zonguldaklı olan Adalet Bakan Yardımcısı Moğul'a maden ocağını simgeleyen bir heykel takdim etti. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Maden Yerel Haberler

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