Başkan Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı Her yıl 23 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadın mühendisleri Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı. Her yıl 23 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadın mühendisleri Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı. Her yıl 23 Haziran tarihi Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Organize Sanayi Bölgeleri'nde çalışan kadın mühendisleri ve kadın mühendis temsilcileri ile birlikte üniversitelerin mühendislik öğretim üyelerini Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı. Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde kurulan TEKMER'deki programa Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan da katıldı. Başkan Yazıcı, programa katılan kadın mühendislere TEKMER'i gezdirdi. Başkan Yazıcı, program sonunda katılımcıların tek tek Kadın Mühendisler Günü'nü kutladı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Tuzla Belediyesi İstanbul Tuzla Yerel Haberler

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