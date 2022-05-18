Başkan Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı - Haberler

Başkan Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Musa Erdoğan - Yerel
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Başkan Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Atatürk'ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.
Başkan Yavaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Atatürk'ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Atatürk'ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Yavaş, Hacivat Çelebi (Oyuncu), Taha Akgül (Olimpiyat Şampiyonu), Melis Nazlıcan Talun (Dünya Şampiyonu)
Ekrem Tamer (Seslendirme), Şerife Şenkarslı (Makyöz) ve Ilgın Deniz Ayan (Türkiye Şampiyonu) yer aldığı bir video paylaştı.
İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Yerel