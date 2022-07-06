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Başkan Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.

Başiskeleli komşularıyla iç içe olmaya büyük özen gösteren Belediye Başkanı Yasin Özlü, komşularının istek ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek talepleri yerine getiriyor. 7'den 77'ye tüm hemşehrilerinin fikir ve görüşlerini dinleyen Başkan Özlü, her bir mahallenin ihtiyaçlarına göre ilgili ekiplere anında talimat verdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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