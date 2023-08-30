Başkan Yardımcısı Hasanoğlu kızıyla Boğazı yüzerek geçti

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenen yüzme yarışmasında boğazı yüzerek geçen Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ile kızı Asya Hasanoğlu (15) madalyanın sahibi oldu.

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenen yüzme yarışmasında boğazı yüzerek geçen Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu ile kızı Asya Hasanoğlu (15) madalyanın sahibi oldu.

Çanakkale Boğazı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramında boğazı yüzerek geçme yarışmasının 36'ıncısı düzenlendi. Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa, birçok ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı. Saat 08.30'da yüzücüler startın verilmesiyle kulaç attı. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 17 ülkeden 1000'e yakın yüzücünün katıldığı ve Çanakkale Deniz Müzesi'nde sona eren yarışlar, 12 kategoride gerçekleştirildi.

Çanakkale Boğazı'nı yüzme yarışmasına Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, kızı Aysa Hasanoğlu ile katıldı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi karşısında kulaç atan Cem Kürşat Hasanoğlu ve kızı Aysa Hasanoğlu yüzme yarışını tamamlayarak, madalyanın sahibi oldu.

Kızıyla birlikte yüzme yarışı ve madalyayı sosyal medya hesabından paylaşan Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100.yılında,baba kız,#Çanakkale boğazını yüzerek geçtik . 30 Ağustos #ZaferBayramımız kutlu olsun .Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz . "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır"#Atatürk" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE