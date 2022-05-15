Başkan Yaman misafirlerini kabul etti - Haberler

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, il jandarma komutanı ve il müdürlerini ağırladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Başkan Yaman misafirleriyle bir süre sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yaman, "Saygıdeğer komutanımıza ve müdürlerimize samimi sohbetleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel