Başkan Yaman misafirlerini kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yaman misafirlerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Yaman misafirlerini kabul etti

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, il jandarma komutanı ve il müdürlerini ağırladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, il jandarma komutanı ve il müdürlerini ağırladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Başkan Yaman misafirleriyle bir süre sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yaman, "Saygıdeğer komutanımıza ve müdürlerimize samimi sohbetleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yaman, Jandarma, Bayırköy, Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title