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Başkan Yaman'dan TBMM'ye ziyaret

Başkan Yaman'dan TBMM'ye ziyaret

Yerel Haberler

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile Ankara'da buluştu.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile Ankara'da buluştu.

Başkan Yaman 28. Dönem Milletvekili Eldemir'i Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) giderek makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Bilecik ilimizi bu dönem temsil edecek olan Halil Eldemir beyefendiyi meclisteki yeni makam odasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı saygıdeğer milletvekilimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil Eldemir Milletvekili Bilecik Yerel Haberler

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