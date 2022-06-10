Başkan Yaman Ankara'dan müjdelerle döndü - Haberler

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman bir takım ziyaretler için gittiği Ankara'dan müjdelerle döndü.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Mustafa Yaman, bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti. Başkan Yaman, bakanlıklarla beldesini ilgilendiren bir takım talepler ve devam eden projeler hakkında istişarede bulundu. Ankara dönüşü basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Ankara temasımız çok verimli geçti. Beldemizle yapmayı düşündüğümüz projeler hakkında bilgi alışverişi yaptık. Çok yakında 2 tane bomba gibi bir projeyi Allah nasip ederse vatandaşlarımızı sunacağız" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel