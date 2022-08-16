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Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Yalçın OSB İtfaiyesi'nde incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, OSB İtfaiyesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, OSB İtfaiyesi'ni ziyaret etti. Başkan Yalçın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gittiği İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdürü ile birlikte OSB İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İtfaiye birimlerini yerinde inceledi. Başkan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte OSB'deki sanayiciler için güven kaynağı olan OSB itfaiyesi ile ilgili İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi'den bilgi aldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ziyaretinde İtfaiye Hizmet Binası'nda yapılan bakım çalışmalarını da kontrol etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yalçın Kayseri OSB Yerel Haberler

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