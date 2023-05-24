Başkan Yalçın: 'Millet, yerli ve milliden yana tavır koydu'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, milletin, seçim öncesi ifade edilen söylemlere karşı yerli ve milliden yana tavır koyduğunu belirtti.

Kayseri'de yayın yapan 11 radyo tarafından aynı anda yayınlanan 'Şehrin Gündemi' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, milletin, devletin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere fırsat vermediğine dikkat çekti. Seçim öncesi ifade edilen söylemlere karşı milletin yerli ve milliden yana tavır koyduğunu dile getiren Başkan Yalçın, "Van'da görev yapmış biri olarak devletin bölünmez bütünlüğü konusunda yoğun hassasiyet taşıyan birisiyim. İlk tur öncesi yüzde 10 bandında oyu olduğu ifade edilen bir grup ortaya çıktı. 6'lı masadakiler bu yüzde 10'dan istifade etmek adına koluna girdiler. Adı o masada vardı yoktu, onun orada olduğunu herkes biliyordu. En sonunda da bölücü terör örgütü mensupları da 'biz destekleyeceğiz' deyince HDP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceği açığa çıkmış oldu. HDP bu seçime Yeşil Sol olarak girdi. Peki HDP kim? Van'da 2 yıl terörle mücadelede çalışan birisi olarak söylüyorum; HDP eşittir PKK. Tablo bu kadar net. Böyle olunca seçimler devletin bölünmez bütünlüğü üzerinden yapılmaya başlandı. Öyle bir yol ayrımına gelindi. Sırrı Sakık çıkıyor 'Atatürk'ün askeriyiz diyorlar. General olsa ne olur, bilmem ne sürüleri' diye hakaret ediyor. Şimdi bu adam seçildi, milletvekili oldu. Enteresan olan, AK Parti bunu şiddetle ayıpladı ama Atatürk'ün partisi CHP'den ses çıkmadı. Bu seçimle birlikte devletin bölünmez bütünlüğüne saldırı başladı. Çıkıyor Kürdistan diyor, eyalet diyor, valiler seçimle gelecek diyor, zindanlar boşalacak diyor, Fetö'den atılanlar affedilecek diyor. Millet bu söylemlere kayıtsız mı kalacaktı. Vatandaş da bunu iyi algıladı ve gereken cevabı sandıkta verdi" dedi.

"Varsa yoksa Kayseri için çalışacaklarına inanıyorum"

14 Mayıs seçimlerinde Kayseri'den milletvekili seçilen adaylarla ilgili olarak da düşüncelerini dile getiren Başkan Yalçın, "Hepsi de değerli insanlar, görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz, muhabbetimiz olan insanlar. Hep birlikte Kayseri için canla başla çalışacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Saygımızı kaybetmeyelim"

İkinci tur oylama için de 'Birincisi mutlaka sandığa gidelim, ikincisi oylarımıza sahip çıkalım. Sandık başındaki arkadaşlar da dahil olmak üzere hepimiz birbirimize saygılı olalım. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Görevini en iyi yapmak da sevgi ve saygıdan geçer. Sonuçların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İnsan yaptığı işi insanlık için yapar"

Programda Elbistan'da kurdukları 300 konteynerlik Talas Kent Yaşam Alanı'nda hafta sonu düzenledikleri dayanışma gününü izlenimlerini de aktaran Başkan Yalçın, çok büyük ilgi gördüklerini ve dua aldıklarını ifade ederek, "İnsan yaptığı işi insanlık için yapar, bunun karşılığını Cenab-ı Allah verecek diye yapar. Bunlar insanlık görevidir. Keşke deprem olmasaydı ama deprem sonrası iyi çalışmalar yapıldı. Bana göre millet de devlet de sınavdan geçti. Kazanan oldu, kaybeden oldu" diyerek seçim sonrası depremzedelere yönelik saldırgan tavırlara cevap verdi.

Başkan Yalçın programda ayrıca Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, hizmete giren yeni Kızılay binası, 19 Mayıs kutlamaları ve Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu belgeseli gibi konularda da bilgilendirmeler yaptı. - KAYSERİ