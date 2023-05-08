Başkan Yalçın: 'Çölyaklıların hayatını kolaylaştırmayı görev sayıyoruz'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında çölyakın hayatın bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, belediye olarak çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmayı kendilerine görev saydıklarını belirtti.

Başkan Yalçın mesajında şunları söyledi:

"Gönlümüz istiyorki böyle bir gün hiç olmasa ve bu hastalık hiç yaşanmasa ama maalesef bu da hayatımızın bir gerçeği. Burada bizlere düşen çölyaklı kardeşlerimizin hayatına katkı sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Görev yaptığım her yerde glütensiz undan yapılan ürünlerin çölyak hastalarına kolayca ulaşmasını sağlamak için gayret sarfettim. Talas Belediyesi olarak da her yıl onlarca çölyaklı kardeşimize ücretsiz glütensiz gıda ulaştırıyoruz. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü münasebetiyle çölyaklı kardeşlerime bir kez daha şifalar diliyorum."

Talas Belediyesi ilçede yaşayan 86 çölyak hastasına düzenli olarak ücretsiz glütensiz gıda kolisi ulaştırıyor. - KAYSERİ