Başkan Yalçın, 2023 yılı 2. çeyrek büyüme rakamı değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Yalçın; "Yaşanan depremler ve küresel ekonomideki durgunluğun yansımalarına rağmen Türkiye ekonomisi 2023 yılı ikinci çeyrek dilimde yüzde 3,8 gibi bir büyüme oranı yakalamıştır. Bu rakam Türkiye ekonomisinin büyümedeki güçlü ve inatçı yapısını sürdürdüğünü göstermektedir." dedi.

Başkan Yalçın, Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 artış gösterdiğini belirterek, diğer hizmete yönelik faaliyetlerde ise 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 6,6 artış sağlandığını kaydetti. Yalçın, 2022 yılı aynı döneminde büyüme rakamının yüzde 7,6 olduğunu ve bu yılın 2. çeyreğinde büyüme rakamında bir düşüş olduğunun gözlemlendiğini vurguladı. Başkan Yalçın; "Yılın ikinci çeyreğinde en hızlı büyüyen sektör yüzde 6,6 ile diğer hizmet faaliyetleri olmuştur. Hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 büyüme sağlamıştır. Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 daralma göstermiştir" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın; "Dünya genelinde yaşanan resesyon, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine baktığımızda, Türkiye ekonomisi, büyümedeki gücünü ve kararlılığını yılın ikinci çeyreğindeki rakamlarla bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye ekonomisi, 2022'de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti. 2023 yılı 1. ve 2. çeyrek dilimlerdeki büyüme rakamları ile beraber üst üste 12 çeyrekte büyüme başarısı gösterilmiştir." diye konuştu.

2023 yılı ikinci çeyreğine ilişkin ekonomi çevrelerinin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,32 atış göstereceği tahmini bulunduğuna dikkati çeken Başkan Yalçın, "Türkiye olarak büyümedeki ısrarlı ve kararlı duruşumuz tahminlerin ötesinde gerçekleşen rakamlarla kendini göstermiştir. Yatırımlarını ve ihracatını daha da artırıp resesyon riskini savuşturan bir Türkiye ekonomisi, yılın geri kalan 6 ayında da büyüme rakamlarını tahminler üstünde gerçekleştirme gücüne sahiptir" diye konuştu.

Başkan Yalçın; "Türkiye'nin ve Kayseri'nin ekonomik büyümesini artırmak için daha çok çalışmak zorundayız. Yatırım, istihdam ve özellikle yüksek teknolojili üretim ile ihracat odaklı çalışmamız ve büyüme rakamlarımızı yukarıya taşımamız gerekmektedir. Hükümetimizden yatırımların daha fazla desteklenmesi ve yeni ihracat kapıları oluşturulmasında beklentilerimiz büyüktür. Enflasyon baskısından kurtulmuş, mali dengeleri yerine oturmuş bir Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisi içinde olmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın idaresinde Türkiye'nin yeni yüzyıla damga vuracağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ