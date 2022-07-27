Başkan Vidinlioğlu; "Hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" - Haberler

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Başkan Vidinlioğlu; "Hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor"

Başkan Vidinlioğlu; 'Hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor'

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Şehrimizin her noktasında ekiplerimiz alın terlerini bırakıyor.

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Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Şehrimizin her noktasında ekiplerimiz alın terlerini bırakıyor. Hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ile birlikte Kuzeykent Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, İnönü Mahallesi, Beyçelebi Mahallesi, Saraçlar Mahallesi, Bakırcılar Çarşısı ve Belediye Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Vidinlioğlu, incelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet etti.

Kastamonu Belediyesi ekiplerinin tüm gücüyle sahada olduğunu söyleyen Vidinlioğlu, "Şehrimizin her noktasında ekiplerimiz alın terlerini bırakıyor. Hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızda incelemelerimizi gerçekleştirdik. Esnaflarımız ve hemşehrilerimiz ile ilgili sohbet ettik. Yaptığımız çalışmalarla ilgili vatandaşlarımızın taleplerini ve görüşlerini dinledik. Ortak akıl ile şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin eksikliklerini hızla gidermek ve daha yaşanabilir bir Kastamonu için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rahmi Galip Vidinlioğlu Kastamonu Yerel Haberler

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