Başkan Vidinlioğlu, altyapı çalışmalarını inceledi - Haberler

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin ikinci kısmında devam eden yağmursuyu hatlarında incelemelerde bulundu. Başkan Vidinlioğlu, şu ana kadar 60 milyon TL'lik alt yapı yatırımı yaptıklarını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şehrin birçok noktasında devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin ikinci kısmında devam eden yağmursuyu hatlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, göreve geldiği günden bu tarafa 60 milyon TL'nin üzerinde altyapı yatırımına imza attıklarını ifade ederek, "Kastamonu'muzun alt yapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli çalışmalar yaptık yapıyoruz. Altyapıya yapılanlar görünmediği için şehirlerde genelde ikinci plana itiliyor. Bizim için böyle değil. Biz alt yapıyı önemsiyoruz hatta şehrin atar damarı olarak görüyoruz. Meydana gelen felaketlerin ardından alt yapıyı konuşmak pek bir şey ifade etmiyor. Göreve geldiğimiz ilk gün itibariyle muhtemelen sıkıntıların önüne geçmek için var gücümüzle alt yapı eksiği olan bölgelerde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 60 Milyon TL'nin üzerinde alt yapıya yatırım yaptık. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz ve Budamış Mahallemiz başta olmak üzere birçok noktada ciddi çalışmalar bitirdik. Toprak altında kalan bu çalışmalar şehrin geleceği için çok önemli. Bunu çok iyi anlamalıyız. Ben alt yapıya önem veriyorum. Zaman zaman da sıkıntıların nedenlerini kamuoyu ile paylaşıyor ve çözüm için attığımız adımları anlatıyorum. Önümüzdeki süreçte şehrin içme suyu alt yapısının yenilenmesi başta olmak üzere birçok bölgede alt yapı çalışmasının başlatılabilmesi için bakanlıklarımız ile görüşme halindeyiz. İnşallah bu projemizi de hayata geçiririz. Şehrin geleceğini etkileyecek projeler bunlar. Yine Kışla Parkımızda eksik gördüğümüz hususların giderilmesi için çalışmayı başlattık. Ayrıca asfalt çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Kastamonu Belediyesi ailesi şehrin her noktasında vardır ve var olacaktır" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel