Başkan Vekili Subaşı zabıta müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Zabıta Haftası dolayısıyla Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Zabıta Haftası dolayısıyla Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Müdürlük çalışanlarının Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Vekili Subaşı, tüm çalışanlara kolaylıklar diledi. Zabıta Müdürlüğü ve zabıta görevlilerin yerel yönetimde önemli bir işlev gördüğünü hatırlatan Subaşı, "Zabıta Haftası'nı, belediyemizin emekçi zabıtaları ile birlikte kutladık. Belediyenin vitrini olan ve vatandaşlarımızın huzur ve esenlikleri için çalışan zabıtalarımızın, Zabıta Haftası'nı kutluyor, kendilerine görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri de Subaşı'na ziyaretleri ve iyi dilek temennileri için teşekkür etti. - BİLECİK