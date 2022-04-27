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Başkan Vekili Subaşı sahada çalışanlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Vekili Subaşı sahada çalışanlarıyla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Birimi ve İtfaiye Müdürlüğü personelleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Birimi ve İtfaiye Müdürlüğü personelleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çalışmaların son durumu hakkında yetkili amirlerden bilgi alan Başkan Vekili Subaşı, çalışanlarla sohbet etti talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik Belediyesi'nin tüm birimleriyle birlikte Ramazan ayında da en güzel hizmeti ortaya koyma gayretinde olduğunu hatırlatan Subaşı, "Başkan Yardımcımız Vedat Kazıcı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Birimi ve İtfaiye Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldik. Sahada önemli görevleri üstlenen çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza birçok konuda önemli hizmetler sunuyorlar. Bilecik Belediyesi ailesi olarak şehrimiz ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birim müdürleri ve çalışanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Subaşı'ya teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Atölye, Subaşı, Yerel, Haberler

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