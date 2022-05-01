Başkan Vekili Subaşı, mezarlık ziyaretinde çiçek dağıttı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentteki mezarlıkları ziyaret ederek, vatandaşlara çiçek dağıttı.

Çocuklara da şeker, balon ve rüzgar gülü dağıtan Başkan Vekili Subaşı, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Bilecik Belediyesi'nin hizmetleriyle şehrin dört bir köşesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Vekili Subaşı, sorunsuz bir ramazan bayramı geçirilmesi için gerekli bütün tedbir ve çalışmaların yerine getirildiğini hatırlattı.

Vatandaşlar da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel