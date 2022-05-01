Başkan Vekili Subaşı, mezarlık ziyaretinde çiçek dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Vekili Subaşı, mezarlık ziyaretinde çiçek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Vekili Subaşı, mezarlık ziyaretinde çiçek dağıttı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentteki mezarlıkları ziyaret ederek, vatandaşlara çiçek dağıttı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentteki mezarlıkları ziyaret ederek, vatandaşlara çiçek dağıttı.

Çocuklara da şeker, balon ve rüzgar gülü dağıtan Başkan Vekili Subaşı, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Bilecik Belediyesi'nin hizmetleriyle şehrin dört bir köşesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Vekili Subaşı, sorunsuz bir ramazan bayramı geçirilmesi için gerekli bütün tedbir ve çalışmaların yerine getirildiğini hatırlattı.

Vatandaşlar da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Bilecik, Subaşı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title