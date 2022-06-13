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Başkan Vekili Subaşı gece boyunca sahada çalışmaları takip etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Vekili Subaşı gece boyunca sahada çalışmaları takip etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kenttin içme suyunun temin edildiği Karasu Ana Su Hattı'nda meydana gelen patlak çalışmalarını takip etti.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kenttin içme suyunun temin edildiği Karasu Ana Su Hattı'nda meydana gelen patlak çalışmalarını takip etti.

Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ve Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile ilgili birim müdürleriyle birlikte Bozüyük ilçe sınırları dahilinde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Subaşı, vatandaşların mağdur olmaması için gece boyunca çalışmaların süreceği bilgisini verdi.

İlgili birim çalışanlarından bilgi alan Başkan Vekili Subaşı, "Belediye başkan yardımcılarımız ve ilgili birim çalışanlarımızla Bozüyük ilçe sınırındaki alandayız. Burada ekiplerimiz büyük bir gayretle var olan sorunu çözmeye çalışıyorlar. Gece boyunca çalışmalar devam edecek. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmeyi planlıyor, anlayışınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Subaşı Karasu su Yerel Haberler

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