Başkan Vekili Subaşı çarşı esnafını bilgilendirdi - Haberler

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Başkan Vekili Subaşı çarşı esnafını bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Vekili Subaşı çarşı esnafını bilgilendirdi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kent merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, devam eden altyapı ve kanalizasyon bağlantı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kent merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, devam eden altyapı ve kanalizasyon bağlantı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bilecik'in cadde ve sokaklarında kısa bir süre daha toz ve çamur olabileceği bilgisini veren Başkan Vekili Subaşı, şehir merkezinde başlayacak çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşı ziyaret eden Subaşı, "Şehrimizin altyapısında büyük ve köklü değişimi sağlayacak olan çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalar şehir merkezindeki ana cadde üzerinde devam edecek. Kısa bir süre daha vatandaşlarımızdan bu konuda bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Bu kez kazılan alanlarda bekleme durumu olmayacak. Altyapıda kazılan alanlar çok beklenmeden asfaltı atılacak" dedi.

"Halkı bilgilendiren ve halk içinde olan başkanımızı çok seviyoruz"

Vatandaşlar ise yapılan bilgilendirme hakkında teşekkür ederek, "Sağ olsun başkanımız bizleri her konuda ziyaret ederek bilgilendiriyor. Bu konu bizler için çok önemli. Halkı bilgilendiren ve halk içinde olan başkanımızı çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı

Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses ve Vedat Kazıcı ile ilgili birim müdürlerinin de olduğu ziyarette Subaşı, çalışmaların olduğu eski otogar bölgesinde incelemelerde bulunarak, son durum hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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