Başkan Vekili Subaşı, Bulgaristan Türkleriyle iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Vekili Subaşı, Bulgaristan Türkleriyle iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Vekili Subaşı, Bulgaristan Türkleriyle iftarda buluştu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da Türkleri temsil eden Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Türkiye Marmara Bölge Temsilciliği tarafından Kocaeli'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da Türkleri temsil eden Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Türkiye Marmara Bölge Temsilciliği tarafından Kocaeli'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda, Parti Genel Başkanı Mustafa Karadayı, parti mensupları ve Bulgaristan göçmeni aileleri yer aldı. Düzenlenen program hakkında sosyal medya hesabında değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Subaşı, "Bulgaristan'da Türkleri temsil eden Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Türkiye Marmara Bölge Temsilciliği tarafından Kocaeli'nde düzenlenen iftar programına katıldım. Parti Genel Başkanım Mustafa Karadayı'ya, parti mensuplarına ve benim gibi Bulgaristan göçmeni ailelere bu güzel akşama davetleri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bulgaristan, Kocaeli, Marmara, Subaşı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title