Başkan Vekili Subaşı, başlayacak çalışmalar hakkında bilgi aldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet, Beşiktaş ve Ertuğrulgazi mahallelerinde yapılması planlanan çalışmalar için incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet, Beşiktaş ve Ertuğrulgazi mahallelerinde yapılması planlanan çalışmalar için incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt ve birim müdürleriyle incelemelerde bulunan Başkan V. Subaşı, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini alan Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yaptığı incelemeler hakkında konuşan Başkan V. Subaşı, "Cumhuriyet, Beşiktaş ve Ertuğrulgazi Mahallelerimizde gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarımız ve projelerimizi yerinde inceledik. Daha güzel bir şehir için çalışmaya devam ediyor, modern bir kentleşme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan V. Subaşı çocuklarla fotoğraf çektirdi. - BİLECİK