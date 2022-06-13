Başkan Vekili Aydın; Karşıyaka Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kırsal ve merkez mahallelerinde hemşerileriyle buluşan Başkan Vekili Aydın, "Gayretimiz hemşerilerimizin mutluluğuna vesile olmak. Bunun için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Aydın, bu çerçevede İpekyolu'na bağlı nüfus bakımından en büyük mahallelerden olan Karşıyaka Mahallesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleşen ziyarette Aydın, hem İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetler anlatarak yeni planlamaları bölge halkıyla istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi. Başkan Vekili Aydın, mahalleli ile yapılan toplantının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka'da yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

"Mahalleliyle istişarelerde bulunuyoruz"

Mahalle ziyaretleri çerçevesinde muhtarlar ve hemşerileriyle bir araya geldiklerini, söz konusu ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Aydın: "İlçemizde 50 mahallemiz var. Fırsat buldukça köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hemşerilerimizle hasbihal ediyoruz. Yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de İpekyolu Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar İpekyoluna güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bundan sonra da yine halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden tüm hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi

"Hepimizin gayreti hemşerilerimizi mutlu etmek için"

Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bütün mahallelerde belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Şu anda da Karşıyaka Mahallemizdeyiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin burada yürüttüğü yol yapım çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Bizlerin de mahalle sakini vatandaşlarımızın da tüm gayreti buralardaki hemşerilerimizin mutluluğu. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel