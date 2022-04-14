İpekyolu Kaymakamı Aydın, gençlerle buluştu

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 'Kariyer Günleri' programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi.

Her ay İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'nde geçekleşen "Gençlerle Kariyer Günleri" buluşmasının bu ayki konuğu İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın oldu. "Gençlerle Kariyer Günleri" programında öğrencilere hitap eden Kaymakam İhsan Emre Aydın, "Güçlü bir Türkiye'nin geleceği olarak gördükleri gençlerle sürekli bir araya geldiklerini söyledi. Aydın, "Yaptıklarımızı, yapmak istediklerimizi sizlerle paylaşırken, kariyer planlamanızda faydalı olacak bilgileri de bu vesile ile sizlere aktarıyoruz" dedi.

"Sizlerle bir arada olmaktan mutluyum"

Başkan Vekili Aydın, gençlerle bir orada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Bu kentte yaşayan hemşehrilerimize hizmet ederken, gençlerimizin beklentilerini göz önünde bulundurmak zorundayız. Bu sebeple, kariyer günleri programımızla sizlerle bir araya gelerek sizin bizleri, bizim de sizleri anlamamıza olanak sağlıyoruz" diye konuştu.

Tecrübelerini aktardı

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Vekili Aydın, "Üniversite sınavına girecek olan siz değerli kardeşlerimizin, seçeceği bölümler çok önemli. Özellikle hangi alana yatkınlığınız varsa, o alanda tercih yapmalısınız. Bunu edindiğim deneyimler sonucu sizlerle paylaşmış oluyorum" ifadelerini kullandı.

"Modern ve gençliğe hitap eden projelerimiz var"

İpekyolu'nda yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili gelen soruları da cevaplayan Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, gençlere verilen değerin bir yansıması olarak sporu ve sporcuyu her daim desteklediklerini, bu çerçevede ilçeye 2 bin kişilik spor salonunu yapacaklarını, ayrıca Esenler Mahallesi'nde toplam bin 623 metrekare alan üzerine kurulacak olan 3 katlı kütüphane için de çalışmaların son aşamada olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik gerçekleştirmiş olduğu birçok çalışmadan da bahseden Başkan Vekili Aydın, "Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin ülkemizin daha müreffeh yarınlarına gidilecek yolda almış olduğu sorumluluk bilinciyle çok daha başarılı işlere imza atacağından hiç şüphem yok" dedi.

Program, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.