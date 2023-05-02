Başkan V. Subaşı pazarda vatandaşlar ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, il merkezinde kurulan pazarda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, il merkezinde kurulan pazarda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen programda Başkan V. Subaşı'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ve partililer eşlik etti. Başkan V. Subaşı ziyaret sonrası, "Sana söz Bilecik, baharın tınıları saracak tüm bahçeleri, çiçekler açacak tüm tezgahlarda, tarlalarda" dedi. - BİLECİK