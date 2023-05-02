Üye Girişi
Haberi Paylaş
Başkan V. Subaşı pazarda vatandaşlar ile bir araya geldi

Başkan V. Subaşı pazarda vatandaşlar ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, il merkezinde kurulan pazarda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, il merkezinde kurulan pazarda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen programda Başkan V. Subaşı'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ve partililer eşlik etti. Başkan V. Subaşı ziyaret sonrası, "Sana söz Bilecik, baharın tınıları saracak tüm bahçeleri, çiçekler açacak tüm tezgahlarda, tarlalarda" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Melek Mızrak Subaşı Bilecik Subaşı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title