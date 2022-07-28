Başkan V. Şubaşı, 'Milletin Sesi' programını değerlendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan V. Şubaşı, 'Milletin Sesi' programını değerlendirdi

Başkan V. Şubaşı, 'Milletin Sesi' programını değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile Balıkesir'de gerçekleştirilen "Milletin Sesi Balıkesir" programına katıldı.

 - Güncelleme:

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile Balıkesir'de gerçekleştirilen "Milletin Sesi Balıkesir" programına katıldı.

Lozan Zaferinin yıl dönümünde, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesirlilere hitaben konuşma yaptı. Program dönüşü bir değerlendirme yapan Başkan V. Subaşı, "Milletin Sesi Balıkesir'den Yankılandı. Lozan Zaferimizin yıl dönümünde, Kuva-yı Milliye Meydanı'ndan Türkiye'ye seslenen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu, büyük CHP ailemle alanda birlikte takip ettik. Sözüm söz. Gerçekleştirilecek ilk seçimde iktidara gelerek, ülkemizi refaha kavuşturmak için yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Kılıçdaroğlu Münir Karaloğlu Balıkesir Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title