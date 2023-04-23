Üye Girişi
Haberi Paylaş
Başkan V. Subaşı mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek hediye etti

Başkan V. Subaşı mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek hediye etti

Yerel Haberler

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehir mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek takdim ederek Ramazan bayramlarını kutladı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehir mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek takdim ederek Ramazan bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin katıldığı programda Başkan V. Subaşı çocuklara şeker vererek, "Şehir mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlarımızla bayramlaştık ve kendilerine seramızda yetişen çiçeklerden hediye ettik. Kaybettiğimiz tüm yakınlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da çiçek takdiminden duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Melek Mızrak Subaşı Bilecik Subaşı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title