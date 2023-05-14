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Başkan V. Subaşı kızı Asya ile sandığa gitti

Başkan V. Subaşı kızı Asya ile sandığa gitti

Yerel Haberler

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sandığa kızı Asya ile gitti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sandığa kızı Asya ile gitti. Oy pusulasını sandığına minik Asya attı.

Bilecik'te 533 bin 73 seçmen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına giderken, sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Şeyh Edebali Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde oyunu kullanırken, yanında kızı Asya'yı da götürdü. Kabinde oy pusularına tercihini yapan Subaşı, pusulayı da kızına sandığa attırdı. Subaşı "Güzel bir bahar sabahı cumhuriyetimizin bizlere en güzel kazanımı olan demokrasimizin gereğini yaparak oyumuzu kullandık. Sonuçların hepimize hayırlı olmasını, demokrasi şölenimizin bir bayram havasında geçmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Melek Mızrak Subaşı Bilecik Subaşı Asya Yerel Haberler

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