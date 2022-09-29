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Başkan V. Subaşı itfaiyecilerle bir araya geldi

Yerel Haberler

Başkan V. Subaşı itfaiyecilerle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiyecilerle bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiyecilerle bir araya geldi.

Başkan V. Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız İtfaiye Haftası kutlamaları nedeniyle Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada itfaiye personeliyle bir araya gelen Subaşı, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren ve zora düşen her canlının yardımına koşan personeli tebrik etti. Subaşı, "İtfaiye personelimiz şehrimizde yangın, trafik kazaları ve doğal afet gibi durumlara hızla müdahale ederek vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. İtfaiye ekiplerimiz zorlu ancak bir o kadar da hayati bir görevi yerine getiriyor. Zorda kalan her canlının imdadına yetişen başta belediyemiz itfaiye personelimiz olmak üzere tüm kahraman itfaiye personelinin İtfaiye Haftasını kutluyorum. Görevini icra ederken hayatlarını kaybeden tüm kahraman itfaiye şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan'a çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Bilecik İtfaiye Subaşı Yerel Haberler

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