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Başkan V. Subaşı halkı dinledi bayramlarını kutladı

Başkan V. Subaşı halkı dinledi bayramlarını kutladı

Yerel Haberler

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, makamında ağırladığı vatandaşları dinleyerek, talep ve görüşlerini aldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, makamında ağırladığı vatandaşları dinleyerek, talep ve görüşlerini aldı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler de verdi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızı ağırlayarak hem taleplerini dinledik hem de Ramazan bayramlarını kutladık. Şehrimizi hep birlikte yönetiyor, Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkan V. Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Melek Mızrak Subaşı Ramazan Bayramı Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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