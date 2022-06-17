Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostlarını ziyaret ederek, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yaptı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostlarını ziyaret ederek, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yaptı.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in de olduğu ziyarette Başkan V. Subaşı, merkezdeki çalışmalar ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi'nin Sokak ve yaban hayvanlarını da en iyi şekilde koruyup yaşattığına dikkat çeken Başkan V. Subaşı, 'Buradaki hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Can dostlarımız bizlere emanet. Onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan ilaçlama ve benzeri çalışmalar hakkında da bilgi alan Başkan V. Subaşı açıklamasına; "Bilecik Belediyesi olarak can dostlarımıza gerek bakım, gerek tedavi ve barınma anlamında en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yerinde görmek ve sahiplenmek için tüm vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title