Başkan V. Subaşı'dan engellilere müjde

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) üyelerini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Aslıhan Volkan ve üyeler tarafından karşılanan Başkan V. Subaşı ve diğer konuklar dernek üyeleriyle sohbet etti. Bilecik Belediyesi olarak engelleri aşmak için yeni çalışmalar ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Başkan V. Subaşı, "Her alanda erişilebilirlik için çalışmaya devam ediyoruz. Sana söz Türkiye, engelsiz yarınlar için baharı hep birlikte getireceğiz" dedi.

Öte yandan ziyarette Subaşı'na Milletvekili Yaşar Tüzün eşlik etti. - BİLECİK