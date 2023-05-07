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Başkan V. Subaşı'dan engellilere müjde

Başkan V. Subaşı'dan engellilere müjde

Yerel Haberler

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) üyelerini ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) üyelerini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Aslıhan Volkan ve üyeler tarafından karşılanan Başkan V. Subaşı ve diğer konuklar dernek üyeleriyle sohbet etti. Bilecik Belediyesi olarak engelleri aşmak için yeni çalışmalar ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Başkan V. Subaşı, "Her alanda erişilebilirlik için çalışmaya devam ediyoruz. Sana söz Türkiye, engelsiz yarınlar için baharı hep birlikte getireceğiz" dedi.

Öte yandan ziyarette Subaşı'na Milletvekili Yaşar Tüzün eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Melek Mızrak Subaşı Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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