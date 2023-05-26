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Başkan Uzundemir Müftülük hayır panayırına katıldı

Başkan Uzundemir Müftülük hayır panayırına katıldı

Yerel Haberler

Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kurslarına yararına düzenlenen hayır panayırı vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kurslarına yararına düzenlenen hayır panayırı vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen hayır panayırı Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir de katıldı. Kur'an kursları yararına düzenlenen etkinlik alanında ev hanımları tarafından bir taraftan yufka açılarak gözleme yapıldı, diğer taraftan ise açılan stantlarda ziyaretçilere satış gerçekleştirildi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, stantta ziyaretçilere satış yaparken, etkinilğin akşam saat 20.00'a kadar devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Uzundemir Demokrasi Hisarcık Ortaca Yerel Haberler

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