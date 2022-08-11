Antalya yerel haberleri | Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Muharrem İftarına Katıldı

Antalya haber: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Yas matemini, zulme karşı masumların yası, bu uğurda yaşamını kaybetmişlerin yası, insanlık tarihi boyunca zulme uğrayanların, kayıp verenlerin yası olarak gördüm” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Yas matemini, zulme karşı masumların yası, bu uğurda yaşamını kaybetmişlerin yası, insanlık tarihi boyunca zulme uğrayanların, kayıp verenlerin yası olarak gördüm" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar yemeği düzenledi. Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Antalya Şubesi, Çorumlular Derneği, Zeytinköy Anadolu Alevi Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği'nin de aralarında bulunduğu derneklerle birlikte çok sayıda mahalleli de iftar yemeğine katılım sağladı.

Başkan Uysal, konuşmasına "Yas mateminiz, orucunuz, ibadetiniz kabul olsun" sözleriyle başladı. Yas matemini her zaman zulme karşı masumların yası, bu uğurda yaşamını kaybetmişlerin yası, insanlık tarihi boyunca zulme uğrayanların, kayıp verenlerin yası olarak gördüğünü belirten Başkan Uysal, "O anlamda yürekten hissederek paylaştığım bir ibadet. Tekrar yasınız, ibadetiniz, hizmetiniz kabul olsun" dedi.