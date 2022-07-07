Başkan Uysal, 'Antalya'da Bir Eğitim Hikayesi' Sergisini Ziyaret Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Lisesi'nin tarihi binasında açılan ve lisenin tarihinin anlatıldığı 'Antalya'da Bir Eğitim Hikayesi' sergisini ziyaret etti.

Başkan Uysal, Antalya Lisesi, Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı (ALİV) ile Antalya Araştırmaları Grubu'nun desteğiyle, yaklaşık 15 yıldır sürdürülen Antalya Lisesi tarihi araştırma çalışmalarının ürünü olan 'Antalya'da Bir Eğitim Hikayesi' sergisini ziyaret etti.

Lisenin, sanat merkezi yapılmak üzere başka bir kuruma tahsisi gündemde olan 125 yıllık tarihi binasında düzenlenen sergide, Başkan Uysal'a okul ve vakıf yönetimi eşlik etti. Sergiyi dikkatle gezen Uysal, kendisinin de 1979–1980 eğitim ve öğretim yılında Antalya Lisesi pansiyonunda kaldığını paylaştı.

Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"ANTALYA LİSESİ, DÜNYA DURDUKÇA DURSUN"

"Antalya Lisesi, binaları, mimarisi mezunları ve tarihi itibariyle Antalya kimliğinin çok önemli bir parçası. Bu açıdan çok değerli ve önemli. Uzun vadede dünya kültürünün bir parçası. Türkiye kültürünün bir parçası ve Antalyamızın kimliğinin bir parçası olarak bu binalarını titizlikle korunma ve kamuya açık tutulması en doğrusudur. Antalya Lisesi, dünya durdukça dursun."

ANKA / Yerel