Başkan Ürüşan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajı

Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abadulkadir Ürüşan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ürüşan, mesajında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçtiğini hatırlatarak, milletin o gece sergilediği direnişin tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde yine aynı ruh ve aynı inançla birlik içerisinde olacaklarını ifade etti. Başkan Ürüşan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, çok çetin mücadelelerde bulunmuştur. Milletimiz, vatanı bildiği topraklarda yaşarken, geleceğini inşa ederken, yaşadığı toprakları namus bilmiş ve bu uğurda canını vermekten asla ve asla çekinmemiştir. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılan milletimiz, birlikte yaşadığı toplumlarla gönül bağı kurmuş, hak ve adaletle mücadele etmiş, bir olmuş, diri olmuştur. Bu aziz millet, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda daima bir ve beraber olmayı bilmiş; Malazgirt'te, Çanakkale'de Aziziye Tabyaları'nda ve Sakarya'da da olduğu gibi inanç gücüyle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi her zaman başarmıştır.

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da yakın tarihinin en uzun, en zor gecesine tanıklık etmiştir. O gece ülkemizin geleceğini karartmak için yapılan darbe girişimine karşı aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece ortaya koyduğu cesur liderlik ve kararlı duruş, milletimizin ortak vicdanında derin bir karşılık bulmuş; Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Özgürlüğüne, iradesine sahip çıkan kahraman halkımız, milli dayanışma ruhuyla geleceğimizi kazanırken tüm dünyaya Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün asla bozulamayacağı mesajını vermiştir. 15 Temmuz 2016'da da, kripto vatan hainlerinin alçakça saldırılarına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, hava da ki uçağa kafa tutan ruh yine o milli ruhtur. Bu ruh, 15 Temmuz gecesi tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya meydan okumuştur.

Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" - ERZURUM