Demre ilçesinde '1. Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası' düzenlendi

Demre ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası"nda çiftçilerden oluşan 20 takım mücadele ediyor.

Demre Ziraat Odası Başkanlığınca organize edilen bir ay sürecek turnuvaya çiftçilerin forma giydiği 20 takım katıldı. Çiftçi spor ile Beypak spor'un karşılaştığı maça takımlar, "Çiftçi milletin efendisidir" yazılı pankartla çıktı.

Çiftçi spor formasıyla maçta yer alan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çiftçilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Ulutaş, yaptığı açıklamada, sporun sağlıklı yaşamın bir parçası olduğunu belirtti.

Kaş Belediyesinin spora ve sporcuya verdiği önemi vurgulayan Başkan Ulutaş, "Spora yönelik yatırım ve faaliyetler çerçevesinde ilçemize yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapıyoruz, halı sahalar kazandırıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza sağlıklı ve spor dolu günler temenni ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.