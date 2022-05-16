Başkan Tütüncü, sanayide döküm yaptı - Haberler

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Yeniköy Sanayi Sitesini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, metal döküm sektöründe faaliyet gösteren işyerinde döküm yaptı.

Döşemealtı Yeniköy Sanayi Sitesini de ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Tütüncü'ye Döşemealtı Yeniköy Sanayi Sitesi ziyaretinde AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım ile Antalya Korkutelililer Dernek Başkanı Adnan İmirgi de eşlik etti. Sanayi esnafının istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Tütüncü, Dökümcü Musa Uzun'u da ziyaret etti. Bin 400 derecede pişirilen metalin dökme işlemine yardım eden Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bazı firmalara da ziyarette bulundu. AOSB firma ziyaretinde çalışanlara kolaylıklar diledi, firma yöneticileriyle üretim alanlarını gezdi. Belediye meclis üyesi Ramazan Çakır ile Altınova bölgesindeki bazı firmaları ve Altınova esnafını da ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel