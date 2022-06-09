Başkan Tütüncü, Döşemealtı'nda - Haberler

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Başkan Tütüncü, Döşemealtı'nda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Tütüncü, Döşemealtı'nda

Antalya'nın ilçelerindeki gezi programını sürdüren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçe sakinleriyle kucaklaştı.

Antalya'nın ilçelerindeki gezi programını sürdüren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçe sakinleriyle kucaklaştı.

Geçtiğimiz hafta Antalya'nın Kemer İlçesini ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü'nün bu haftaki gezi rotası Döşemealtı İlçesi oldu. Sınır komşusu Döşemealtı'nda esnafla kucaklaştı, evlere konuk oldu, taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Başkan Tütüncü'ye, AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım ve ilçe teşkilatı eşlik etti.

Tütüncü, Döşemealtı ilçesinin Dağbeli Mahallesi ile Bademağacı Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek, bol kazanç dileklerini iletti. Her iki mahallenin kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinledi. Akkoç Mahallesi sakinleriyle de bulaşan Başkan Tütüncü, öğleden sonrada devam edecek olan gezi programında; vatandaşların evlerine konuk olacak, Döşemealtı Sanayi Sitesi Esnafı ve Yeşilbayır esnafıyla kucaklaşacak. Tütüncü, günün sonunda Karaman Mahallesi Muhtarı Hüseyin Korkmaz'ı, muhtarlık binasında ziyaret edecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakan Tütüncü Döşemealtı Hisarcık Antalya Yerel Haberler

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